Procedono i lavori di riqualificazione e di ridisegno urbanistico di “ Tre Pizzi” a Baronissi. Ultimo step la realizzazione della rotonda stradale alla via Convento/via Don Minzoni. Per tale ragione da domani (mercoledì 7 marzo) la traversa che collega via Don Minzoni con via Allende resterà inibita al traffico veicolare per tutta la durata dei lavori.