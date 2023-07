Rapinò anziana in casa, sei anni di carcere ad un 42enne

L'uomo - indiziato per la rapina in casa delle sorelle Martino a Salerno, oltre che per l'omicidio di una delle due - avrebbe preso di mira un'altra anziana della Valle dell'Irno, sei giorni prima. Le accuse erano lesioni personali e rapina aggravata