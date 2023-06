Rapinato e investito in autogrill, condannati due napoletani

Sono stati condannati a 5 anni e 4 mesi due napoletani, arrestati alla fine del 2022 per rapina impropria e furto in concorso. La vicenda ebbe inizio a marzo del 2022 quando il titolare di una tabaccheria, a bordo della sua auto, si fermò in un autogrill sulla Sa-Av, "Baronissi Est", per consumare un caffè.

La condanna

L'uomo, mentre usciva dal bar, notò due individui che, dopo aver mandato in frantumi il vetro posteriore della sua auto, avevano rubato la scatola di cartone contenente tabacchi lavorati esteri, con il sigillo del Monopolio di Stato, per un valore di 3000 euro. La vittima tentò di fermare i due ladri che, per fuggire, non esitarono ad investirlo con la loro auto (risultata noleggiata), procurandogli diverse ferite. Le indagini della Polizia Stradale, condussero all'identifcazione dei due, con l'arresto ai domiciliari deciso dal gip per entrambi, mesi dopo. La condanna è giunta dal gup del tribunale nocerino, dopo il giudizio abbreviato