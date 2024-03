Il Questore di Salerno ha ordinato la sospensione per 10 giorni delle attività di un circolo ricreativo a Battipaglia, a seguito di un'operazione di polizia che ha evidenziato attività illecite all'interno dell'esercizio. Durante un intervento a metà gennaio, gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato due individui sorpresi a spacciare sostanze stupefacenti all'interno del locale. Dall'ispezione sono emerse 21 dosi di cocaina, pari a 10 grammi, e un involucro di hashish del peso di 18,37 grammi, nascosti sotto i tavolini del bar e nei servizi igienici. Data la gravità della situazione e il rischio per la sicurezza pubblica, il questore ha applicato l'articolo 100 del Tulps, utilizzando tale normativa come misura preventiva per neutralizzare potenziali pericoli per l'ordine pubblico.