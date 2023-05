Donna muore per un calcolo a Battipaglia, Iannone (FdI) presenta interrogazione a Schillaci

Il caso della donna di 68 anni morta all’ospedale di Battipaglia a seguito di un intervento per liberare le vie biliari da un calcolo finisce all’attenzione del Governo nazionale. Il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare al ministro Orazio Schillaci affinché venga fatta piena luce sulla vicenda.

Le critiche al sistema sanitario

Iannone si associa alle critiche, già espresse ieri dalla deputata di FdI Imma Vietri, sulla gestione del sistema sanitario salernitano e campano: “Di male in peggio. La situazione sta evidentemente degenerando. È giunto il momento che il governatore De Luca sifaccia un esame di coscienza rispetto ai propri disattesi doveri e alle immense responsabilità, sue e dei suoi fidi scudieri del Pd, in materia di sanità in Campania. Il fallimento, su tutti i fronti, di De Luca è conclamato. Sono sotto gli occhi di tutti la sua completa inettitudine e la sua più totale incapacità. Altro che nera! Sulla sanità in provincia di Salerno la maglia è diventata lurida. Davvero imbarazzante! E la fuga dalle nostre strutture sanitarie conferma il disastro generato da De Luca in anni di scriteriata guida sua e del suo partito. L’ipocrisia politica dovrebbe avere un limite ma De Luca è senza vergogna. Non è un caso che i dati pubblicati dall’Agenas siano disastrosi e vedono gli ospedali campani tra i peggiori d’Italia. La colpa non è dei medici e del personale infermieristico ma della mancanza di soluzioni organizzative che dovrebbe fornire la politica regionale”.