Prysmian Group, stop all'attività per 13 settimane: presidio dei lavoratori davanti a Confindustria

Dopo la decisione di indire lo stato di agitazione con blocco dello straordinario, in seguito all’apertura della Cigo a zero ore per 13 settimane da parte della Fos/Prysmian di Battipaglia per mancanza di commesse, la Rsu Fos interviene per focalizzare l’attenzione sulla drammaticità della vertenza sia sotto l’aspetto industriale che sociale.

La vertenza

“Fermare una fabbrica di fibre ottiche per 13 settimane sotto l’aspetto strettamente tecnico è disastroso, in quanto tenere gli impianti per così lungo termine fermi significa rischia di non poterli più riavviare e quindi dover provvedere alla sostituzione all’eventuale ripartenza allungando di conseguenza il periodo fermo. Mentre sotto l’aspetto puramente sociale l’impatto economico sarebbe disastroso per i lavoratori e l’indotto tutto, vista anche la grave crisi di questo periodo storico. La Rsu intende far emergere che le mancate scelte dei governi italiani di puntare all’installazione di fibra di qualità superiore ha fatto sì che la Fos non abbia un mercato di sbocco nazionale, al contrario di stabilimenti Prysmian in altri Paesi, in primis lo stabilimento gemello situato a Douvren (Francia) che pur subendo un calo di mercato, continua regolarmente a lavorare per garantire le consegne per il mercato nazionale interno”.

L'incontro

Di qui la decisione di protestare contro lo stop di 13 settimane. Domani (giovedì 18 settembre), alle 11, è in programma un incontro presso la sede di Confindustria Salerno tra la Prysmian e le organizzazioni sindacali. Previsto un sit in dei lavoratori dalle ore 10.30.