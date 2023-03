Bretella Eboli-Agropoli, il "no" di Villani e Cammarano: "Costerà 30 milioni a chilometro"

"Un'opera che isolerà il territorio e che costerà più di 30 milioni a chilometro". È quanto affermano il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Michele Cammarano e la coordinatrice provinciale pentastellata, Virginia Villani, in merito al progetto di realizzazione di una bretella Eboli-Agropoli chiamata ad unire l'autostrada A2 e la variante Ss18.

L'intervento

"L'opera - spiega Cammarano - impatterà enormemente sul territorio. Parliamo infatti di una vera e propria autostrada sopraelevata con tanto di viadotti e gallerie che sorvolerà sulla piana del Sele. In questi mesi ho avviato una campagna di ascolto e ho raccolto grandi perplessità da parte dei cittadini residenti nei territori che temono notevoli ripercussioni sia da un punto di vista ambientale che economico. Non abbiamo bisogno di nuove colate di cemento ma di soluzioni orientate alla rifunzionalizzazione della viabilità esistente che rendano sicuro e scorrevole il traffico veicolare senza penalizzare le attività economiche e l’ecosistema”. Sulla stessa lunghezza d'onda Virginia Villani: "La realizzazione della bretella comporterebbe l’isolamento di gran parte del territorio, la scomparsa di attività commerciali e di realtà produttive agricole, un danno ambientale insostenibile. Come Movimento 5 stelle crediamo, invece, che l’implementazione e il completamento delle infrastrutture già esistenti, come la SP 30 e l’Aversana, possano sopperire alle esigenze del traffico che raggiunge il Cilento. Con un costo sicuramente inferiore al miliardo e mezzo di euro previsto per la bretella. Con tempi sicuramente inferiori e più certi”.