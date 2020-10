Aggrediti due autisti di Busitalia nel salernitano: i sindacati scrivono al Prefetto

Altri due autisti di Busitalia Campania sono stati aggrediti, questa mattina, da balordi durante il loro turno di lavoro. I due episodi si sono verificati in provincia di Salerno. A darne notizia sono i sindacalisti Arpino (Filt Cgil), Monetta (Filt Cisl), D’Amato (Uilt), Rubino (Ugl), i quali esprimono “il proprio sdegno e condannano aspramente gli ennesimi episodi di aggressione” agli autisti “ai quali va tutta la nostra solidarietà”. I due episodi di sono verificati a Salerno e Mercato San Severino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La lettera

In una lettera indirizzata alla Prefettura di Salerno sottolineano che questi “rappresentano solo gli ultimi episodio, insieme ai casi di minacce con bottiglie di vetro rotte, coltelli messi ben in evidenza, coltellate subite che hanno fatto rischiare la vita ai lavoratori, senza dimenticare gli innumerevoli micro episodi di aggressioni e discussioni di ogni genere a carico di autisti di autobus e verificatori titoli di viaggio, più delle volte passati nella dimenticanza che oramai sempre più spesso si registrano”. Per i sindacalisti “è necessario porre la massima attenzione sul tema della sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico locale, gli autisti e l'utenza non possono essere lasciati in balia di tali delinquenti, spesso ubriachi e dediti al borseggio, occorrono, pertanto, investimenti per rendere più sicuri gli autobus, così come sono necessari interventi mirati delle forze dell’ordine sulle linee e negli orari più sensibili”. Per questo hanno già chiesto l'istituzione di un tavolo congiunto con le aziende e la Prefettura di Salerno per tutelare l’incolumità di tutti gli interessati.