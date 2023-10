Caccia illegale nella Piana del Sele: scattano multe e sequestri

Alle prime luci dell’alba di domenica è stata svolta una nuova operazione contro il fenomeno del bracconaggio che ha visto impegnati i carabinieri forestali del Nucleo di Foce Sele ed il personale del Nucleo Provinciale Guardie Venatorie Accademia Kronos Salerno e del Nucleo Provinciale Guardie Enpa Salerno. L’operazione ha interessato i territori dei comuni di Eboli, Albanella ed Altavilla Silentina ed ha consentito di controllare numerose persone in esercizio della caccia ed accertare che in prossimità di un oliveto, alcuni cacciatori provenienti dall’agro nocerino sarnese, esercitavano la caccia con l’ausilio di un richiamo acustico riproducente il verso del tordo.

I controlli

Dopo i primi accertamenti di rito che hanno consentito di documentare l’illecita attività di caccia, i militari supportati dal personale volontario, dopo aver precluso qualsiasi via di fuga, hanno proceduto alla identificazione di tre persone. E, dopo le contestazioni di rito, al sequestro del richiamo acustico, di due fucili da caccia semiautomatici un calibro 12 ed un calibro 20 ed oltre un centinaio di cartucce. I cacciatori interessati dal controllo, non risultando autorizzati ad esercitare la caccia nell’ATC2 e non avendo annotato la giornata di caccia sul tesserino regionale, sono stati anche sanzionati amministrativamente per diverse centinaia di euro.