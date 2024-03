Aquara, esce in cerca di asparagi e cade in un canale: salvato 64enne

E' scattato l'allarme alle 15.50 di oggi, per un uomo uscito in montagna per ricercare asparagi nella zona di Aquara e non tornato a pranzo dalla moglie. Richiesto, dunque, l'intervento dei Vigili del Fuoco per il disperso di 64 anni: la squadra del distaccamento di Agropoli si è immediatamente recata sul posto e in breve tempo è riuscita a rintracciare l'uomo caduto in un canale.

Col supporto di una barella (Toboga), il malcapitato, con varie escorazioni, è stato trasportato a braccia dai caschi rossi fino all'ambulanza e affidato alle cure del 118.