Scoperti nuovi abusi edilizi a Camerota: scatta l'ordine di demolizione

Nuovo abusi edilizi sono stati rinvenuti nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri forestali di San Giovanni a Piro in località Villa Rosa a Camerota.

Il blitz

In particolare, è stato scoperto un gazebo con copertura di una superficie di circa 20 metri quadrati in prossimità di un pre-esistente manufatto, poggiante su 6 pilastri in legno ancorati a terra con piastre metalliche, base in calcestruzzo, copertura in legno ad una falda inclinata, chiuso con un muro alto oltre un metro, e della chiusura integrale di un pergolato originariamente autorizzato come struttura chiusa su soli tre lati, mediante l’apposizione di un infisso sul lato ovest e contestuale copertura dello stesso con un apposito manto. Le opere sono state realizzate in assenza del necessario nulla osta del Parco. Di qui, l’ordine di demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.