Salerno Corre, caos per il piano traffico: Ilardi (Federalberghi) "costretto" ad accompagnare 2 turisti al porto

"Presunti steward che rispondono sgarbatamente ai turisti che chiedono informazioni sull'accessibilità delle strade. Il dispositivo di traffico non reca un termine di fine manifestazione Salerno Corre": lo denuncia il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi. "Fioccano indicazioni contraddittorie sulla riapertura. Qualche addetto dice che saranno riaperte alle 11, altri alle 12, altri quando ce lo dicono i vigili, altri tra poco. Radio Taxi non ha informazioni ufficiali. Non sono stati definiti percorsi alternativi. I bus pubblici di domenica sono già normalmente una chimera. - incalza Ilardi - Questo accade quando si sceglie deliberatamente di sfuggire ad ogni confronto con le categorie produttive. Benvenuti nella città turistica", ha aggiunto.

L'episodio

Lo stesso presidente di Federalberghi, racconta di aver accompagnato personalmente al porto due turisti americani, di New York, un gratificante “thank you, you saved the day!".L’arte di arrangiarsi di noi del Sud!", conclude con amara ironia Ilardi.