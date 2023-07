Caporalato nella Piana del Sele: nei guai un 34enne del Ghana

E' scattato il divieto di dimora con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per I.M., 34enne del Ghana, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

I dettagli

La misura è stata emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica: l'uomo avrebbe reclutato manodopera per destinarla al lavoro presso terzi, anche ‘in nero’, in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori che venivano impiegati, in particolare, nella Piana del Sele.