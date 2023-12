Carabinieri, il Generale Jannece in visita al Comando Provinciale di Salerno

Il Generale di Divisione Antonio Jannece, comandante della Legione Carabinieri Campania, ha incontrato i militari del Comando Provinciale di Salerno per formulare i propri auguri a tutti i Carabinieri della provincia in vista delle prossime festività natalizie.

La visita

Ad accogliere l’Ufficiale, è stato il Comandante Provinciale, il Colonnello Filippo Melchiorre, insieme agli Ufficiali, i Comandanti di Tenenze e Stazioni, una rappresentanza del personale dell’Arma territoriale della provincia, alla presenza di una delegazione della Rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. Il Generale Jannece, dopo aver ringraziato il personale per l’impegno e la dedizione quotidianamente dimostrate, ha rivolto un pensiero anche alle famiglie dei militari, vero punto di riferimento e sostegno fondamentale per tutte le donne e gli uomini dell’Arma chiamati ad affrontare i difficili compiti a loro devoluti, affinché sia tutelato il diritto alla sicurezza di ogni cittadino.