Carabinieri, il Generale Rispoli visita il Comando Provinciale di Salerno

Nella mattinata di oggi, il Generale Andrea Rispoli, comandante interregionale carabinieri “Ogaden”, con sede a Napoli, si è recato in visita a Salerno dove è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Filippo Melchiorre, e da una rappresentanza di tutti i carabinieri della Provincia. Dopo la resa degli onori militari presso la Caserma “Pezzuto e Arena” (Medaglie d’Oro al Valor Militare “alla memoria”) il Generale Rispoli ha salutato una rappresentanza del personale dell’Arma Territoriale e dei Reparti di Specialità della provincia, alla presenza di una delegazione della rappresentanza militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali in congedo.

La visita

Il Comandante Interregionale, rivolgendo un “sentito ringraziamento” per quanto quotidianamente svolto, si è soffermato sui valori di fedeltà, giustizia e abnegazione che devono guidare tutti i carabinieri, chiamati ad affrontare nuove sfide per tutelare il diritto alla sicurezza di ogni cittadini, assicurando il pieno impegno per garantire prossimità e rassicurazione sociale. Il Generale Rispoli, successivamente, ha fatto visita al Prefetto di Salerno Francesco Russo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno Giuseppe Borrelli, al presidente del Tribunale di Salerno Giuseppe Ciamba e all’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi. Nel corso della permanenza in città, il Comandante ha incontrato i familiari dei militari dell’Arma decorati di Medaglia d’Oro al Valore Militare e Civile residente nella provincia di Salerno, in segno di vicinanza alle famiglie dei carabinieri che, nel corso del servizio, hanno sacrificato la propria vita per il bene della collettività.