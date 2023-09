Carcere di Salerno, detenuto aggredisce agente con pugni e schiaffi

Aggressione al carcere di Salerno da parte di un detenuto nei confronti di un poliziotto penitenziario. Lo denuncia il sindacato Uspp attraverso una nota del segretario nazionale Giuseppe Del Sorbo.

L'accaduto

Un detenuto ha aggredito per futili motivi un poliziotto con pugni e schiaffi. L'agente è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale, dove è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. "Basta aggressioni al personale di polizia - spiega il segretario nazionale dell'Uspp Giuseppe Del Sorbo - bisogna subito trasferire i detenuti che si rendono protagonisti di queste violenze a danno del personale e agli stessi vanno tolti pure i benefici di legge previsti dall'ordinamento. Al collega aggredito va la piena solidarietà del sindacato". “La settimana scorsa - aggiunge Mirko Manna, esponente nazionale della Fp Cgil - avevamo evidenziato la nostra preoccupazione spiegando che le carceri campane sono diventate sempre più ingestibili. Ieri, l’ennesima aggressione che per fortuna si è risolta in breve tempo grazie ai riflessi del collega che è riuscito a lanciare l’allarme. Il soccorso degli altri colleghi è giunto poco dopo, ma per la vittima sono stati minuti concitati in quanto, in quel momento, il Poliziotto si trovava da solo nel Reparto detentivo “Sesta Sezione” durante la pausa pranzo dell’altro collega di servizio. Oltretutto, quel Reparto è isolato rispetto al resto di quella parte del carcere.”