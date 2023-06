Attimi di paura nel carcere di Fuorni nella giornata di ieri. Un detenuto di nazionalità marocchina si è barricato in cella, ha incendiato un materasso e alcuni mobili producendo fumi tossici. Otto gli agenti fini in ospedale per intossicazione. A denunciare l'accaduto Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

La denuncia

"La sezione detentiva in cui è avvenuto il gravissimo episodio - spiega Guacci - da tempo doveva essere chiusa, in quanto destinata a Sezione reclusione - custodia attenuata, in realtà oggi è presente una promiscuità di detenuti. Difficile risulta la sistemazione degli stessi detenuti a causa del sovraffollamento della Casa circondariale di Fuorni, che oggi ospita 509 persone. Il Sappe chiede ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria campana di procedere allo sfollamento soprattutto di questi detenuti definito visto che si tratta di una circondariale". A farle eco Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Tutti i giorni i poliziotti penitenziari devono fare i conti con le criticità e le problematiche che rendono sempre più difficoltoso lavorare nella prima linea delle sezioni delle detentive delle carceri, per adulti e minori. Ormai è un bollettino di guerra dire quello che succede nei nostri istituti di pena, per adulti e minori: servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto e sull’espulsione dei detenuti stranieri".