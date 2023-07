Agente aggredito al carcere di Salerno: la denuncia del sindacato

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) interviene dopo l'ultimo caso di violenza verificatosi presso il carcere di Salerno. “Questa - afferma Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del sindacato - è la situazione attuale, a Salerno. Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio continuo e quotidiano. In pratica, ogni giorno nelle carceri campane succede qualcosa, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre, fa statistica e nient’altro. Le carceri sono un colabrodo per le precise responsabilità di ha creduto che allargare a dismisura le maglie del trattamento a discapito della sicurezza interna ed in danno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria e solamente la prontezza degli altri detenuti e professionalità del personale del Corpo intervenuto ha evitato un epilogo ben più drammatico”.

La nota

“La cosa più grave che emerge da questa ennesima aggressione - prosegue il segretario generale del Sappe, Donato Capece - è che nulla l'Amministrazione riesce a porre in essere per eliminare queste criticità. Tale situazione di immobilismo da parte dell'amministrazione penitenziaria sta mettendo a dura prova il lavoro della Polizia Penitenziaria, tanto che come Sappe stiamo decidendo di dare vita a breve ad eclatanti azioni di protesta per manifestare il proprio disagio lavorativo”. "Al Capo Dap Russo rinnoviamo l’invito ad incontrare il Sappe per affrontare i temi che sono nella sua delega, cioè i detenuti, malati psichiatrici, riorganizzazione istituti, media sicurezza. Ma chiediamo anche l’immediata applicazione dell’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede restrizioni adatte a contenere soggetti violenti e pericolosi. Sarebbe opportuno dotare al più presto la Polizia Penitenziaria del taser o, comunque, di altro strumento utile a difendersi dalla violenza di delinquenti che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato".