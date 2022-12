Investito dal suo autobus in Costiera: domani i funerali dell'autista, lutto a Castel San Giorgio

Saranno celebrati domani (24 dicembre 2022), alle 15.30, nella chiesa di San Biagio di Castel San Giorgio, i funerali di Vincenzo Califano, 44 anni, l’autista della Sita investito dal suo stesso pullman oggi a Tramonti per motivi in corso di accertamento. Il sindaco Paola Lanzara ha proclamato, sempre per domani, il lutto cittadino. Califano lascia una moglie e due figli.

“Siamo sconvolti da quest'ultima tragica fatalità che si è abbattuta sulla nostra comunità e che ha funestato una bella famiglia, in un periodo che dovrebbe essere di gioia e di festa. Ci stringiamo alla famiglia del povero Vincenzo Califano, alla moglie, ai figli, a tutti i suoi familiari. In segno di profondo rispetto per questo nostro giovane concittadino morto in maniera tragica mentre era a lavoro, per domani abbiamo proclamato il lutto cittadino e annullato tutti gli eventi natalizi. È il nostro modo per partecipare a questa enorme tragedia che ci colpisce nel profondo. Solo la fede, in questo momento di dolore e di sconforto, può sorreggerci ed indicarci la luce alla fine del tunnel. Vincenzo Califano era un uomo buono, un padre esemplare, un marito innamorato e devoto, era anche molto legato al suo paese, impegnato nel sociale e nelle attività dell'associazione San Michele Arcangelo. Una grande perdita per tutti noi. Sicuramente un Natale triste per Castel San Giorgio”