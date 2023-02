Brucia frasche e genera incendio nel bosco, condannato

Per eliminare del frascame derivato dal taglio della legna, fece scoppiare un incendio nel bosco. Era il 4 aprile 2016, a Castel San Giorgio. Diventa definitiva la condanna a 8 mesi per un 72enne di Siano, denunciato per incendio boschivo.

I fatti

L'uomo fu incastrato dall'indagine svolta da un dipendente della Sma Campania, la società che si occupa di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Quel giorno il dipendente raccolse la richiesta di intervento in località Campomanfoli: all'interno di un bosco privato, in fase di taglio colturale delle piante, alcune persone stavano procedendo alla pulizia del frascame (le fronde di un albero) mediante bruciatura. La Guardia Forestale annotò che lo stesso si era allontanato alla guida di un trattore, lasciando la zona e l'incendio in corso. Le fiamme si propagarono su una superficie di 1500/1600 metri quadrati circa.