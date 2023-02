Maltratta i figli poi violenta la moglie, condannato a 3 anni

Un marocchino di 42 anni è stato condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti sui figli e violenza sessuale sulla moglie. La sentenza è del tribunale di Nocera Inferiore, emessa la scorsa settimana, per fatti che andavano dal 2018 al 2021. Durante le indagini, l'imputato fu raggiunto da un divieto di avvicinamento alla casa familiare, così come alle vittime.

Le accuse

In due occasioni, l'imputato avrebbe costretto la moglie a subire dei rapporti sessuali. Mentre avrebbe poi agito in maniera violenta con i figli minorenni, per futili motivi, durante litigi in casa.