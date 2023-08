Due ragazzi travolti dal mare mosso a Punta Licosa: salvati dalla Guardia Costiera

Paura, oggi, in località Punta Licosa a Castellabate, dove un ragazzino di 14 anni si è tuffato in mare nonostante fosse agitato a causa del maltempo. Ad un certo punto, però, è andato in difficoltà perché, proprio a causa delle onde, non riusciva più a tornare a riva.

I soccorsi

A quel punto un altro giovane si è lanciato tra le onde nel tentativo di salvarlo, senza riuscirci. Fortunatamente, però, entrambi sono riusciti ad aggrapparsi ad alcuni scogli. Sul posto sono giunti i militari della Capitaneria di Porto di Agropoli che, nonostante le difficoltà, sono riusciti a salvarli.