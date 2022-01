Cava, sottotetto in zona vincolata: in 10 a processo per abuso edilizio

Presunti abusi edilizi, in 10 vanno a processo a Cava de' Tirreni. Tra questi ci sono tre tecnici del Comune, due funzionari del Genio Civile, direttore dei lavori e della ditta che eseguì i lavori finiti nel mirino di una denuncia sporta dai proprietari di un appartamento nel centro storico metelliano.

Le accuse

Per i 10 il processo comincerà oggi. La parte civile, assistita dai legali Alfonso e Marco Senatore, denunciò dei presunti abusi edilizi. Le forze dell'ordine effettuarono, all'epoca, alcuni sopralluoghi che avrebbero evidenziato violazioni della normativa antisismica e paesaggistica trattandosi di edificio storico e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il 23 gennaio 2020 il cantiere fu sottoposto a sequestro preventivo. I lavori consistevano nella realizzazione a fini abitativi di un sottotetto, il cui permesso a costruire fu rilasciato sul presupposto di una falsa rappresentazione dello stato, mediante l'assegnazione dei locali, aventi caratteristiche geometriche e di superficie idonee alla destinazione abitativa. Una destinazione d'uso per servizi con diminuzione della superficie realmente destinata a residenza. Le opere, ritenute non qualificabili come interventi locali, avrebbero dovuto comportare - secondo le accuse - una verifica sismica dell'intero fabbricato. Al resto degli imputati viene contestata la realizzazione delle opere senza redazione di un progetto e direzione di un professionista abilitato, oltre che di non aver fatto denuncia al competente sportello unico presso il Comune. Inoltre, non sarebbero stati rispettati i criteri tecnico-costruttivi prescritti per quella tipologia di zona. Opere ritenute, inoltre, come abusive, perchè la zona era sottoposta a vincolo paesaggistico. I fatti risalgono ad agosto 2017