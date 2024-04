Donna investita e uccisa da camion e auto a Cava: due indagati

Sono due le persone indagate per la morte di Rosa Apicella, la 69enne di Cava de’ Tirreni che, lo scorso sabato, è stata investita e uccisa prima da un camion (il cui conducente si è dato alla fuga ma sarebbe stato identificato) e poi da un’automobile - che si è fermata per soccorrerla - mentre passeggiava in via Salsano, nella frazione di Pregiato.

L'inchiesta

E nel registro degli indagati sono finiti proprio i conducenti dei due veicoli con le ipotesi di reato di omicidio stradale in corso e poi – solo nei confronti dell’autista del tir – anche quella di omissione di soccorso. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e le cause che hanno portato poi al decesso della malcapitata all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’esame autoptico sul cadavere sarà effettuato nella giornata di venerdì. Poi la salma sarà restituita alla famiglia.