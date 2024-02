Cava, trovato ordigno bellico nel burrone: intervengono gli artificieri

Un altro ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto in provincia di Salerno. La scoperta, ieri mattina, nella frazione Santa Lucia del comune di Cava de’ Tirreni, precisamente in un burrone dove sono in corso dei lavori stradali. A segnalarne la presenza proprio gli operai impegnati nel cantiere.

L'intervento

Immediata l’attivazione di tutte le procedure per la messa in sicurezza dell’area in questione. Sul posto sono giunti i carabinieri (che hanno allertato il Reparto Artificieri), gli agenti della Polizia Municipale e gli uomini della Protezione Civile. Nelle prossime ore si procederà alla rimozione e al brillamento dell’ordigno.