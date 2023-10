Consegna buste raccolta differenziata: in tanti, sotto la pioggia, nel quartiere Carmine

Neppure la pioggia ha fermato i cittadini della zona del Carmine che, questa mattina, nei pressi di Largo Sinno, hanno raggiunto il Centro di Raccolta Mobile di Salerno Pulita per il conferimento di piccoli raae ma anche per ricevere le buste per la raccolta differenziata. "Grazie ai nostri operatori ma grazie soprattutto ai salernitani che, ogni sabato, in ogni piazza, ci gratificano con la loro presenza" è il messaggio di ringrazimento della società municipalizzata Salerno Pulita.