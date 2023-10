Cestini gettacarte usati come discariche: la denuncia di Salerno Pulita

"Trendadue secondi per scaricare, di tutto, all'interno di un cestino pedonale che deve essere utilizzato solo per piccoli rifiuti o per spegnere le cicche delle sigarette. 32 secondi nei quali questo signore dimostra tutta la sua inciviltà. 32 secondi che diventano costi per la comunità salernitana per lo smaltimento di quei rifiuti che non finiscono nel ciclo della raccolta differenziata": è questo il commento di Salerno Pulita su Facebook a corredo di un video in cui si nota un uomo usare i cestini gettacarte come discariche.



Sempre riguardo ai cestini stradali, Salerno Pulita punta il dito contro chi li utilizza come piccole discariche e procede senza scrupoli ad improbabili inserimenti illegali di materiale. Tanta amarezza.