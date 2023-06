Lavori sulla “Cilentana” verso l'ultimazione, sospiro di sollievo per gli automobilisti

Stanno per essere ultimati i lavori lungo la SS18/VAR “Cilentana”, presso alcuni sovrappassi ad Agropoli: entro il 14 luglio, infatti, l'intervento dovrebbe essere concluso. Con l'arrivo dell'estate, a giugno, il senso unico alternato è stato in realtà già rimosso dal venerdì pomeriggio, per poi tornare in vigore il lunedì successivo.

Le altre opere

Successivamente, a partire dalla seconda metà di luglio, dunque, verranno completate anche le attività a margine. L'obiettivo dei lavori, come è noto, è quello di migliorare lo standard di sicurezza e la percorribilità della “Cilentana”.