Commercio illegale di gpl: sequestrate 80 bombole dalla Finanza

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha individuato e sequestrato, in un comune cilentano, oltre 80 bombole di gpl, illecitamente detenute per la commercializzazione. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania, durante un servizio sulle attività di distribuzione e di vendita di gpl in recipienti, hanno notato, all’esterno di un fabbricato di tipo rurale, più di 50 bombole di combustibile. I riscontri eseguiti sul posto hanno permesso di identificare il proprietario del terreno, risultato essere anche titolare di un negozio di generi alimentari dove i militari, proseguendo nelle attività di controllo, hanno rinvenuto, all’interno di un locale di 10 mq circa, un secondo deposito contenente altre 29 bombole di gpl.

E così, dopo aver accertato l’assenza delle prescritte autorizzazioni necessarie per la detenzione del prodotto, le Fiamme Gialle vallesi hanno proceduto al sequestro della merce, segnalando nel contempo il commerciante alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania per il reato di omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente e per l’esercizio di attività di rivendita e deposito di gpl in assenza del prescritto certificato prevenzione incendi, anche se nessun giudizio di colpevolezza può essere espresso fintanto che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di condanna.