Bare ammassate all'ingresso del cimitero, scatta il sequestro: "Esclusa presenza di resti umani"

Operazione del Noe presso il cimitero di Salerno. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro l’area in cui erano ammassate centinaia di bare dismesse dopo l’esumazione. Nell’ambito di tale operazione, come riporta "La Città", sarebbe anche indagata una persona.

Le parole del sindaco

Sulla vicenda si è espresso il sindaco, Vincenzo Napoli, che ha escluso in modo perentorio la presenza di resti umani fra le bare ammassate: “Un disservizio al quale l’amministrazione aveva tentato di porre rimedio attraverso una procedura di gara che, come sempre accade in Italia, si è dilungata oltremodo. Abbiamo acquistato i contenitori per la raccolta di tali residui speciali e sono già operativi. Quel che mi è stato escluso in modo tassativo è che vi siano resti umani”.