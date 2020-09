Covid-19: schizzano i contagi nel salernitano, i dati sui ricoveri

Schizzano, i contagi nel salernitano. Ieri, 12 settembre, secondo i dati del Ministero della Salute, nella nostra provincia è stato registrato un incremento di positivi al Covid-19: 70 i nuovi casi.

I ricoveri in Campania

A livello regionale, intanto, anche se il dato è in calo, la situazione dei ricoveri preoccupa: risultano 254 i pazienti con sintomi in ospedale e 17 quelli in terapia intensiva, mentre 3.627 sono le persone isolate domiciliarmemte, su un totale di 3.898 attualmente contagiati.