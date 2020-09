Covid-19: altri 6 positivi a Pontecagnano, altri 2 contagi a Cava

Cari concittadini, avverto il dovere di comunicare due nuovi casi positivi al Covid 19.

Lo ha detto stamattina il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli. I due pazienti che presentavano lievi sintomi, a seguito del tampone effettuato presso l'ospedale della città metelliana, sono risultati positivi.

L'appello

"È un periodo molto delicato e, soprattutto,ci apprestiamo a ricominciare le scuole. Fermo restando la nostra quotidianità, non dobbiamo lasciare prudenza e buon senso", ha concluso il primo cittadino.

Nuovi casi a Pontecagnano

Sono stati, inoltre, rilevati sei nuovi contagi da Covid-19 a Pontecagnano Faiano. I pazienti sono riconducibili ai due nuclei familiari già sottoposti in quarantena. "Le rigorose procedure hanno dimostrato la loro efficacia nel rilevare i possibili contagi e arginarne la diffusione. - ha detto il sindaco Giuseppe Lanzara- Ma tutte le misure finora messe in campo rischiano di essere vane. Lo ripeterò all'infinito, affinché tutti i vostri amici, colleghi e parenti con senso civico e autocontrollo, rispettino sempre le misure di distanziamento interpersonale, il divieto di assembramento e l'uso obbligatorio della mascherina in luoghi pubblici e all'aperto. Misure alle quali dovremmo essere abituati giacché vigono da tempo. Chiedo la massima collaborazione di tutti voi, perché il pericolo di contagio è ancora presente e non va assolutamente sottovalutato", ha concluso.