Covid-19: nuovi contagi a Vietri e nella Valle dell'Irno, divieto di assembramento a Cava

Continua a salire il numero dei positivi a Vietri del Mare: sono risultati contagiati altri 9 cittadini, per cui si è giunti a quota trentatré. "Bisogna alzare il livello di attenzione, usare tutte le precauzioni indicate dal ministero della salute, cerchiamo di uscire solo in casi di necessità ed evitare di far visita a parenti ed amici, soprattutto se anziani o allettati. - ha osservato il sindaco Giovanni De Simone- Anche in questa situazione difficile Vietri riuscirà a rialzarsi.".

Gli altri casi

Intanto, a Baronissi oggi sono emersi cinque nuovi casi di positività (asintomatici) e fortunatamente, dodici guarigioni: 61 ad oggi i contagi. Ieri, a Mercato San Severino, 3 nuovi positivi sui 57 totali e a Fisciano fino a ieri attualmente 48 i pazienti Covid. Sempre di ieri, 6 i nuovi casi a San Valentino Torio, senza altre guarigioni.

Il provvedimento a Cava

Intanto, a Cava, visto l'incremento di casi, stamattina il sindaco Vincenzo Servalli ha emesso l'ordinanza numero 373 per disporre limitazioni alla permanenza pedonale in alcune strade: fino al 13 novembre, al fine di evitare assembramenti, è consentito il solo transito dei pedoni con assoluto divieto di permanenza in Via A. Sorrentino, Via Angiporto del Castello, Via G. Verdi, Via D. Alighieri, Via N. Caputo e Via Mafalda di Savoia. E' fatta deroga per la sola attesa per accedere ad uffici e servizi pubblici.