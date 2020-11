Focolaio all'ospedale di Sarno: positivi pazienti e personale sanitario, 3 nuovi casi a Sant'Arsenio

Focolaio all‘ospedale Martiri Villa Malta di Sarno: è stato chiuso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia. Sono risultati positivi ben 9 sanitari: si tratta di 5 ostetriche, una infermiera, una pediatra e 2 puericultrici. Un altro caso di contagio è stato riscontrato nello stesso presidio ospedaliero. Si tratta di un medico, asintomatico e in isolamento domiciliare.

I disagi

Purtroppo, una situazione di emergenza c'è anche al pronto soccorso, dove attualmente si trovano 8 pazienti positivi che non possono essere trasferiti in altri ospedali per mancanza di posti letto. Al pronto soccorso sono saltati tutti i percorsi differenziati tra pazienti negativi e positivi al Covid19. E' stato necessario trasferire gli stessi nella sala B senza bagno interno, costringendo i due pazienti autosufficienti ad utilizzare il bagno nel corridoio dove transitano tutti i pazienti. La centrale operativa territoriale del 118 continua ad inviare ambulanze. I pazienti sono costretti ad attendere ed essere visitati nel corridoio, senza privacy, dove passano i positivi al Coronavirus, autosufficienti, per andare in bagno. Tutto ciò rischia di far saltare i percorsi individuati e mette a serio rischio di contagio sia il personale sanitario che i pazienti.

Nuovi contagi a Sant'Arsenio

Intanto, tre nuovi casi di contagio da Covid-19 a Sant’Arsenio che attualmente contra 6 positivi: si tratta di due ragazzi e di una donna, tutti asintomatici. Si sta procedendo, dunque, alla ricostruzione dei loro contatti.