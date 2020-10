Covid-19: contagiati un'infermiera, 2 dipendenti comunali e 5 baby calciatori nel salernitano

Sale, il numero dei contagi nel salernitano. Dalle istituzioni agli ospedali: il Covid-19 non sta risparmiando quasi nessuno. In particolare, è risultato positivo un dipendente del Comune di Nocera Inferiore che è in isolamento, in buone condizioni di salute. Immediata la ricostruzione della catena dei contatti che sono stati posti in quarantena, in attesa del tampone. Attualmente, i cittadini positivi restano per il momento 56. Stessa situazione anche a palazzo San Carlo, a Pagani: è risultata contagiata una dipendente comunale: al via lo screening con chi rientra tra i suoi contatti.

Il caso al Da Procida

Intanto, sul fronte ospedaliero, oltre ai casi di Scafati, Polla , Mercato San Severino e Nocera, è risultata positiva anche una infermiera all'ospedale “da Procida” di Salerno. Al via lo screening e la sanificazione degli ambienti.

I baby calciatori contagiati

E il Covid non lascia in pace neppure i più piccoli: 5 bimbi di un club di calcio giovanile di Battipaglia sono stati contagiati. Tutti asintomatici, i baby atleti si trovano in isolamento domiciliare, in buone condizioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.