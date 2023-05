Degrado del verde pubblico, botta e risposta in consiglio sulle parole di De Luca

È stato il governatore De Luca il convitato di pietra del consiglio comunale di Salerno svoltosi questa mattina. Le sue parole sul degrado del verde pubblico, infatti, hanno scatenato l'inevitabile polemica sull'autonomia della maggioranza rispetto all'azione del presidente della Regione ed ai suoi interventi sui temi strettamente salernitani.

La polemica

"Il problema del verde pubblico - ha attaccato Michele Sarno (Fdi) - è un problema effettivo. Possiamo immaginare che ci sia qualcuno che ci deve imboccare sulla base di un consenso più altro del nostro?". Duro anche l'intervento di Claudia Pecoraro del Movimento Cinque Stelle: "Non avevamo bisogno di De Luca per cpaire che questa città cade a pezzi. Il governatore ha sentito di intervenire e devo dire che fa quasi sorridere sentire De Luca che fa la voce grossa con Natella. Dimostrateci di saper fare e di saper decidere in autonomia, perché ad oggi noi questa dimostrazione non l'abbiamo mai avuta. L'unica cosa che abbiamo è un trono che campeggia sul lungomare. Siate figli emancipati di un padre ingombrante ma che oggi lascia la sensazione che voi non ne riusciate a fare a meno". A replicare il sindaco, Vincenzo Napoli, in prima persona: "Abbiamo una dignità proclamata e stentorea. Ne abbiamo talmente tanta che possiamo metterla a disposizione dei nostri detrattori. Salzano è intervenuto sulla stampa ed io ho sostenuto che tutte le problematiche che ci vengono poste da lui o da De Luca vanno valutate serenamente senza nessun senso di inferiorità. A De Luca riconosciamo un'autorevolezza che lo mette in condizione di fare dei richiami e delle proposte". Parole male accolte dal capogruppo di Forza Italia Celano: "Servile e non oggettivo".