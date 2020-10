Covid-19: riaprono le elementari e il coprifuoco inizia venerdì, De Luca denuncia la mancanza di personale sanitario

La Regione Campania chiederà il coprifuoco dalle ore 23 nel fine settimana già a partire dal prossimo venerdì. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, oggi in visita all'Ospedale del Mare. "Volevamo partire dall'ultimo weekend di ottobre, ma partiamo ora", ha spiegato De Luca. La richiesta sarà analoga a quella già presentata dalla Regione Lombardia e cioè "il blocco delle attività e della mobilità dalle ore 23".

La riapertura delle scuole

Da lunedì, intanto, via libera all 'apertura scuole elementar: l'Asl garantirà la sicurezza sanitaria. "Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle scuole elementari" - ha detto il Governatore - C'è stata una riunione poco fa tra l'assessore alla scuola Fortini e le organizzazioni scolastiche che hanno concordato sulle misure per la scuola su cui anche il Tar ci ha dato ragione. Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni sanitarie".

Fronte ospedali

"Abbiamo chiesto 600 medici e 800 infermieri. La competenza sulle richieste fatte allo Stato è della Protezione civile. Siamo stati rassicurati dell'arrivo di 50 medici e di cento infermieri, ma per il momento non sono ancora arrivati" ha aggiunto De Luca a margine della visita all'Ospedale del Mare di Napoli. "Siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime poste dalla Regione - ha sottolineato il Governatore -. Dovremmo avere 55mila dipendenti secondo lo standard ministeriale e invece ricordo che abbiamo 12mila medici in meno. Per questo abbiamo chiesto altro personale e si deve rispondere, ma non con questi numeri risibili e clamorosamente insufficienti. Vedremo nei prossimi giorni, intanto faremo miracoli per reperire da altri reparti gli anestesisti necessari".

