De Luca: "Costruiremo una nuova Stazione Marittima". E su Capodanno annuncia: "Concerto a numero chiuso"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca lancia il progetto di una nuova Stazione Marittima, a Salerno, alla luce del gran numero di navi da crocierà che sia d’estate che d’inverno continuano ad attraccare nel capoluogo.

Gli annunci

A margine della presentazione dei nuovi bus acquistati dalla Regione, il governatore si sbilancia: “Siamo dentro questa bella Stazione Marittima, una delle ultime opere progettata da Zaha Hadid: ora dovremmo probabilmente progettarne un’altra perché questa è diventata insufficiente per il volume di traffico passeggeri che c’è qui a Salerno”. Sollecitato dai giornalisti, poi, sul primo Capodanno in Piazza della Libertà, De Luca ha annunciato: “Se sarò a Salerno, ci sarò. Sarà comunque a numero chiuso, ma sarà uno spettacolo bellissimo per le famiglie. Sarà uno scenario meraviglioso che ci permetterà di realizzare un altro sogno, una piccola Barcellona che volevamo costruire. Ci abbiamo messo un po’ di anni, qualche avviso di garanzia ma alla fine siamo riusciti nell’obiettivo”.