Gru demolisce l'ex Itis Focaccia di notte, monta la protesta: la denuncia di Provenza

Monta la protesta in pieno centro, a Salerno, dove un’impresa sta demolendo l’ex Itis Focaccia sembra per costruire appartamenti. I lavori di demolizione, però, vengono svolti di notte creando non poco fastidio alle famiglie residenti nella zona.

La denuncia

A farsi portavoce del malcontento nel quartiere è l’avvocato Luciano Provenza, ex consigliere comunale ed attuale presidente del Conservatorio Martucci, che, la scorsa notte – intorno alle 00:30 – ha pubblicato un video sui social per mostrare la gru in movimento e i rumori che da essa vengono provocati. “La gente non dorme, ma sembra che siano autorizzati a lavorare. Io sapevo, però, che la quiete pubblica è un bene primario che va assolutamente garantito e tutelato” denuncia Provenza.