Dighe di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana: al via il dibattito pubblico

Il 18 marzo verrà pubblicata sul sito ufficiale del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano – Tanagro (www.bonificatanagro.it) la relazione, con cui si dà formale avvio al dibattito pubblico relativo al progetto per la realizzazione di due dighe rispettivamente nei comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Gli enti legittimati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno 60 giorni da tale pubblicazione per far pervenire al Consorzio, tramite i canali previsti (sito del Dibattito Pubblico, mail, sito del Consorzio di Bonifica, incontri in presenza ed online), eventuali osservazioni al progetto. Il prossimo incontro previsto si terrà il 22 marzo alle ore 10.00, online tramite piattaforma web, per la presentazione del progetto.