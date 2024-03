In un'operazione congiunta tra il Nucleo Provinciale Guardie Giurate Zoofile Ambientali Accademia Kronos e l'Ente Riserva, è stato scoperto un nuovo deposito incontrollato di rifiuti in alcune aree in località Iscarotonda, vicino al viadotto Ponte Barizzo, nel territorio comunale di Eboli.

L'operazione

Il sito, situato a breve distanza dall'argine del fiume Sele in un'area di Riserva istituita dalla Regione Campania, era utilizzato per l'abbandono di una grande quantità di rifiuti di varie categorie, tra cui plastica, ferro, pneumatici, barattoli di vernice, elettrodomestici dismessi, rifiuti edilizi e indumenti, coprendo una superficie di circa 150-200 metri quadri completamente all'interno della fascia di rispetto ambientale. Gli operatori hanno effettuato rilievi fotografici e identificato la localizzazione dei rifiuti, inoltrando una dettagliata informativa alle autorità competenti per le successive azioni legali.