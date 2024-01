Discarica abusiva ad Eboli, scovati anche rifiuti speciali e pericolosi: scatta il sequestro

E' stata sequestrata ieri mattina ad Eboli, dalla Polizia Municipale, un’area di circa 900 metri quadri trasformata in una discarica. Trovati, in particolare, rifiuti speciali e pericolosi che, pare, provenissero dall’attività di svuota cantine, senza essere smaltiti, all’interno di una proprietà privata in campagna. I proprietari, dunque, sono stati denunciati.

Il blitz

L’operazione da parte dei caschi bianchi è scattata dopo un intervento dei Vigili del Fuoco che, nei giorni scorsi, hanno dovuto spegnere un incendio sempre all’interno di quell'area.