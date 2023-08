Tragedia in montagna: 32enne del salernitano scivola durante un'escursione e muore

Tragedia in Molise: Elia Caroccia, 32enne di Nocera Inferiore, è scivolata durante un'escursione ed è morta. E' accaduto nei pressi del ponte tibetano di Roccamandolfi: la vittima è caduta in una ripida scarpata. Diverse squadre del Soccorso Alpino si sono recate immediatamente sul posto, insieme al 118 di Bojano.

I soccorsi

L'individuazione della donna, originaria di Nocera Inferiore e in vacanza in Molise, è stata resa difficile dalla morfologia del territorio e dalla fitta vegetazione. I tecnici del CNSAS hanno dovuto, infatti, allestire un ancoraggio per una calata con tecniche alpinistiche degli operatori per raggiungere la donna precipitata. È stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza giunta sul posto da Pescara. Nel frattempo è stato accertato che per la donna non ci fosse più nulla da fare, e dopo l'autorizzazione del magistrato e dei carabinieri presenti sul posto, sono iniziate le operazioni di recupero della salma insieme ai vigili del fuoco.