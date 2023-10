Spaccio a Giffoni, sorpreso con hashish e contanti: arrestato

E' stato arrestato dai carabinieri, a Giffoni Valle Piana, il 5 ottobre, G.D.C., in quanto sorpreso in possesso di 127 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonchè con 925 euro in contanti.

I militari, dunque, lo hanno messo in manette in flagranza di reato. Il monitoraggio continua.