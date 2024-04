Cade dal balcone mentre gioca: bimbo di 4 anni esce dal coma

Stanno migliorando, con il trascorrere dei giorni, le condizioni di salute del bambino di 4 anni precipitato, il 24 marzo scorso, dal secondo piano dell’abitazione di famiglia situata in località Santa Cecilia ad Eboli. Il piccolo è uscito dal coma ed ha ripreso a respirare in modo autonomo, anche se viene costantemente monitorato dai medici perché non sarebbe ancora del tutto fuori pericolo.

L'incidente

Intanto, proseguono le indagini dei carabinieri sull’accaduto. Il bimbo sembra che stesse giocando con un secchio quando, improvvisamente, avrebbe perso l’equilibrio cadendo giù dal balcone di casa. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che dopo un primo ricovero d’urgenza all’ospedale di Battipaglia lo hanno condotto al “Santobono” di Napoli dov’è tuttora ricoverato. Ma ora la speranza di vederlo di nuovo a casa aumenta sempre di più.