Precipita dal balcone mentre gioca: bimbo di 4 anni operato d'urgenza alla testa

E’ stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, il bambino di 4 anni che, sabato scorso, è precipitato dal balcone dell’abitazione di famiglia in località Santa Cecilia ad Eboli. Il piccolo, dopo un primo ricovero presso l’ospedale di Battipaglia, è stato trasferito in codice rosso al “Santobono” di Napoli, dov’è stato condotto in sala operatoria per le gravi ferite riportate al cranio e dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le indagini

Intanto, su quanto accaduto, sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri. Il bimbo, mentre stava giocando sul balcone, è caduto nel vuoto facendo un volo di circa otto metri. Ascoltate le testimonianze dei genitori di nazionalità marocchina – si tratta del terzo dei quattro figli minorenni della coppia – e quelle di alcuni vicini che avrebbero assistito all’incidente.