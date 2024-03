Operaio morto folgorato: restituita la salma alla famiglia, proseguono le indagini

E' stata restituita ai familiari la salma dell'operaio straniero di 27 anni, Singh Parampreeet, morto folgorato, ieri mattina, a Eboli. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, in un parcheggio lungo la strada provinciale 30 e non lontano dallo svincolo dell’autostrada, hanno trovato ancora il braccio-gru a contatto con i cavi dell'alta tensione.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, l'uomo stava effettuando, da terra, un'operazione di travaso di mangimi da un rimorchio ad un altro tir con l'aiuto del braccio-gru a forma di tubo che, per cause in corto di accertamento, ha urtato contro i fili elettrici. Il 27enne di nazionalità indiana, residente a Palomonte, nonostante i soccorsi dei sanitari della Croce Rossa, è deceduto poco dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Intanto, proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri su entrambi i mezzi, il rimorchio e l'altro tir.

Il dolore

Il corpo è stato riconsegnata alla moglie del 27enne, giunta pochi mesi fa insieme ai due figli della coppia. I funerali potrebbero essere celebrati nella giornata di domani a Palomonte.