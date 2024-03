Esce di casa e scompare ad Eboli: ritrovato Carlo Leo

E’ stato ritrovato a Pontecagnano Carlo Leo, l’uomo scomparso nel primo pomeriggio di venerdì dalla città di Eboli e di cui si erano perse le tracce. A lanciare l’allarme e anche l’appello sui social per ritrovarlo era stato il figlio Mirco che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Di qui, l’avvio delle ricerche da parte dei carabinieri.

Il lieto fine

Nelle ultime ore, la notizia del ritrovamento nel comune di Pontecagnano, dove sembra l’uomo si sia recato per andare a trovare alcuni conoscenti, senza però avvisare i familiari.