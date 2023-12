I Carabinieri della Stazione di San Valentino Torio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di M.A., 51enne del luogo, emessa dalla Procura della Repubblica su richiesta del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. L'uomo è accusato di estorsione, furto aggravato, minaccia aggravata e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

L'arresto

Secondo l'ipotesi accusatoria, M.A. avrebbe costretto il proprietario di un bene a consegnargli una somma di denaro per riaverlo. Durante lo scambio, l'indagato avrebbe avanzato ulteriori richieste di denaro e, al rifiuto della vittima, l'avrebbe minacciata di morte con un coltello serramanico. La minaccia si sarebbe estesa anche al titolare dell'attività commerciale intervenuto per sedare la discussione. L'indagato è anche coinvolto in indagini preliminari relative a plurimi episodi di furto di carburante. Dopo l'arresto, M.A. è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari.