Falsi incidenti stradali per truffare le compagnie assicurative: nei guai tre avvocati salernitani

Falsi incidenti stradali per truffare le compagnie assicurative. E’ questo il filone di un’inchiesta della Procura di Bologna che, nel registro degli indagati, ha iscritto tre avvocati (uno di Salerno e due di Nocera Inferiore) e un perito assicurativo dell’Agro Nocerino Sarnese. Le ipotesi a loro carico sono falso materiale commesso da pubblico ufficiale, falso in atto pubblico, danneggiamento fraudolento dei beni assicurativi. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha effettuato dei controlli presso gli studi dei professionisti per acquisire elementi utili alle indagini tuttora in corso.